Safe At Sea: Begränsad produktionskapacitet tynger resultatet

Safe At Sea, som erbjuder båtsystem för sökning och räddning, hade intäkter på 3,3 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (2,5).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (-0,8) och nettoresultatet låg också på -0,6 miljoner kronor (-0,8).

”Att vi trots en stark orderingång om drygt 4,5 miljoner kronor (1,6) inte lyckas prestera positiva siffror i perioden beror på att vi haft begränsad produktionskapacitet, något som vi under det fjärde kvartalet åtgärdar. Vi ser att en växande orderbok i kombination med stärkt produktion ger förutsättningar för att leverera bättre resultat”, skriver Safe at Seas vd Henrik Hartman i delårsrapporten.

Han pekar på att bolaget för första gången på länge känner sig mindre begränsat av omvärldsfaktorer som under närmare tre år har påverkat verksamheten genom bland annat rese- och besöksrestriktioner, råvarubrist och komponentbrist.

”Vi bygger både organisation och verksamhet för att under kvartal fyra och framför allt under 2023 skapa förutsättningar för lönsamhet. Vi ser i kvartal fyra flera troliga affärer i kombination med ett antal upphandlingar, vilket ger oss möjlighet att prestera bra ordervolymer och en växande orderbok”, skriver Safe at Seas vd.