Sabuni säger nej till att omförhandla januariavtal

Regeringen och Centern uppmanade i går Liberalerna att tänka om under midsommarhelgen för att undvika ett extra val. De erbjöd Sabuni att omförhandla januariavtalet om L kommer tillbaka till samarbetet.

”Vi kommer inte ingå ett nytt avtal med vad som i praktiken blir både S,V, C och MP”, säger Sabuni. ”Vi verkar konstruktivt för en liberal borgerlig regering och ser gärna att Centerpartiet ansluter sig.”

Sabuni anser att Löfven nu bör låta riksdagens talman inleda så kallade talmansrundor för att sondera möjligheten för en ny regering.

”För alla som vill undvika extraval, så som jag hör regeringen och Centern säga, så borde de förorda att sätta igång snabbt med talmansrundor för att lösa det här”, säger L-ledaren.

Enligt henne finns det goda möjligheter att bilda en ny regering genom sådana talmansrundor.

”Det finns goda möjligheter. Antingen kan C stödja en borgerlig regering, då har vi majoritet eller så kan C stödja Stefan Löfven, då har han majoritet.Nu när C hörsammat V och till och med börjat prata med V så finns det goda möjligheter för statsminister Stefan Löfven (S) att få till ett underlag för sin regering.”

Men Sabuni vill helst att C ansluter sig till den borgerliga sidan.

”Om C:s krav för att släppa fram Löfven är sänkta skatter på låga inkomster och sparande så menar jag att det görs bäst inom borgerligheten. Därför välkomnar jag Centerpartiet till att ansluta sig till borgerligheten”, säger hon.

Strax efter att riksdagen i måndags riktade misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven, gav Sabuni beskedet att man anser att januariavtalet fallit.

Kom det som en överraskning för Löfven och Lööf?

”Nej, självklart inte. De visste mycket väl vad som gäller om regeringen faller. Det var ingen överraskning för dem. De var väl informerade i god tid och innan vi överhuvudtaget påbörjade förhandlingarna”, säger Sabuni.

”Direkt efter kravet från V så visste de, beroende på utgång vad det skulle innebära för Liberalerna, utifrån de beslut vi fattat de senaste månaderna.”

Är ni oroliga för att det ska bli extra val i stället för talmansrundor?

”Jag skulle inte säga orolig. Vi önskar inget extra val. Eftersom jag hör flera säga samma sak, så tycker jag att lösningen borde vara talmansrundor”, säger Sabuni.

”Vill Stefan Löfven utlysa ett extra val, så förbereder vi oss för det. I så fall ses vi i en valrörelse, men är man seriös med att man inte önskar extra val i Sverige i det läge vi befinner oss i, då tycker jag att vi i en talmansrunda kan lösa detta.”

Sabuni uppger att L gjort sitt yttersta den gångna veckan för att undvika en politisk kris, men hon tror att den nu ändå kan lösas.

”Det finns goda förutsättningar att få till en borgerlig regering”, säger Sabuni.

Enligt henne har L bättre förutsättningar att få igenom sänkt skatt, skolreformer och åtgärder för en bättre integration i ett borgerligt samarbete.

”Nu är det dags för andra att ta ansvar och göra sina val. Det finns goda chanser att få till en borgerlig regering i en talmansrunda om C väljer det, eller också att få en S-regering med stöd från V, nu när C börjat hörsamma och prata med V.”