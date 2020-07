Försäljningen av sup-brädor, förkortning för stand up paddling, uttalas ”supp”, har ökat dramatiskt sedan sporten kom till Sverige för ett tiotal år sedan. Enligt Mattias Gunnarsson, vd för återförsäljaren Surfspot som är en av branschens större aktörer, har försäljningen på bara fem år gått från nästan obefintlig till uppskattningsvis 8.000-10.000 brädor per år i Sverige, och siffran är fortfarande uppåtgående.

För några år sedan provade undertecknad ståpaddling på en hyrd bräda. Det gav mersmak, och förra året införskaffades ett klassiskt nybörjar-kit, med uppblåsbar bräda, pump, paddel och flytväst.

Efter att ha ståpaddlat efter bästa förmåga på sjöar, sund och hav under förra sommaren, insåg jag behovet av att lära mig mer. Själva ståpaddlingen är inget problem, men när det kommer stora vågor blir det läskigt, och det är irriterande att behöva byta sida med paddeln hela tiden för att kunna hålla rak kurs så fort det blåser.

Dessutom har jag sett filmklipp på Youtube om en snabbvändning på sup som kallas pivotsväng. Det ser fruktansvärt coolt ut, och det är svårt att släppa tanken på att bemästra den tekniken, trots att jag inte ens vågar prova. För även om jag har investerat i en våtdräkt för att förlänga säsongen är jag rädd för att trilla i vattnet.

Lena Haglund provade ståpaddling för första gången 2010 på Hawaii, och fastnade direkt. Sedan 2012 driver hon Runmarö Sup i Stockholms mellanskärgård, med kurser och turpaddlingar, och har även tävlat i sporten.

”Vi har paddlat kajak i alla år, men det här är mycket lättare. Man kan ta brädan under armen och gå ner och paddla, med en kajak är det tyngre, och mer fix och don”, säger Lena Haglund.

Vad var det du fastnade för?

”Jag kände att jag får röra kroppen på ett helt annat sätt. Ståpaddling är fantastisk coreträning och det instabila underlaget gör att hela kroppen måste vara med. Och på en sup kommer du ju upp mer, och får en helt annan överblick och vy. På våren och hösten när det är klarare i vattnet är det helt fantastiskt.”

Högsäsongen är under sommaren, men själv paddlar hon året runt. Naturupplevelserna är som störst under höst, vinter och vår, och då är det också färre båtar i vattnet.

”Det som gör sup så fantastiskt är att du kan verkligen göra allt med den. Jag kan gå upp och paddla i soluppgången, bara sätta mig på brädan och meditera eller paddla mjukt i vackert ljus, till en regnig dag när jag är less och har suttit still på jobbet och paddlar av mig genom att ösa på. Det är också en sport som de allra flesta snabbt kan komma igång med.”

Redan på båten ut till de skärgårdskobbar där vi ska träna paddling med lite tuffare förutsättningar gör Lena Haglund klart för mig att jag kommer att trilla av brädan innan vi är klara. Att falla i vattnet är ett minimikrav hon har på alla kursdeltagare, både för att komma över rädslan, men framför allt för att man måste lära sig att ta sig upp igen. Det är en säkerhetsaspekt lika viktig som att alltid använda fotremmen som gör att brädan aldrig kan flyta ifrån dig, och flytväst. Olyckor med sup-brädor inträffar varje år, en del med dödlig utgång.

”Ibland ser jag folk paddla i bara badbyxor, utan fotrem, ensamma mitt ute till havs. Jag förstår inte hur de tänker. Solbrännan verkar vara viktigast”, säger Lena Haglund.

Det vanligaste misstaget när man ståpaddlar är att slarva med greppet och paddeltagen, berättar Lena Haglund när vi står på varsin bräda mitt i det guppiga vattnet. Den undre handen ska vara ungefär mitt på skaftet, och skaftet ska sättas lodrätt i vattnet med den undre armen utsträckt för bästa effekt. Paddeln ska inte dras genom vattnet, vilket sliter på ryggen, utan använd hävstångsprincipen där den övre armen trycker paddeln framåt.

”Blåser det lite mer kan man med fördel köra lite kortare, snabba paddeltag, så att inte vinden hinner ta tag i dig mellan dem”, säger Lena Hagman, och lutar sig ordentligt framåt vid varje paddeltag.

Hon demonstrerar två bra knep för att slippa byta grepp på paddeln varje gång man behöver justera kursen – ett för att hålla rak kurs under lång tid om det blåser från sidan, och ett för att snabbt undvika hinder. Det är två aha-upplevelser och omedelbart användbara.

Sedan är det den här pivotsvängen som jag så gärna vill kunna. Vi paddlar in i en vik där det är lugnare vatten, och jag gör ett första försök att kliva bak på brädan och ställa mig i sidled. Det är en knepig balansakt som slutar med blöt reporter. På andra försöket kommer jag bak på brädan, men faller efter en halv pivotsväng eftersom jag inte lyckas parera centrifugalkraften när brädan vänder.

Men det blir tredje gången gillt. Undertecknad klarar 4,5 pivotsvängar i rad, även om det är långt ifrån de blixtsnabba rörelser på brädorna jag sett på Youtube.

Med bättre teknik och mer vana tycker Lena Haglund att man kan börja utmana sig själv med längre turer, eller i lite mer blåst, så länge man håller sig nära land.

”Och vill man bli starkare och bättre som paddlare och inte bara är intresserad av naturen tycker jag det är roligt med intervaller. Att ge sig ut och köra för allt man har i 30 sekunder, sedan en minut lite lugnare, i fem-sex varv, det är jättebra träning.”

Ett annat tips för att få in balans är att testa pivotsvängar runt bojar, eller att prova downwind-paddling, där man kör från A till B med vinden i ryggen och bitvis surfar på vågorna.

”Det är en speciell teknik som är galet rolig när man väl lärt sig den. Över huvud taget ska man leka med brädan för att lära känna den, så att man vet vad som händer om jag tar ett kliv åt sidan eller går längre bak”, säger Lena Hagman.