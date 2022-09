Så slipper skogsägare skattechock

Tidigare i september beslutade EMA att rekommendera två vaccin för godkännande i EU-kommissionen, då från tillverkarna Pfizer-Biontech samt Moderna. Nu har EMA rekommenderat ytterligare ett vaccin mot omikron från Pfizer-Biontech.

I och med måndagens rekommendation förväntas Pfizer-Biontech inom kort ha två godkända omikronanpassade vaccin i EU. Det första, som nyligen börjat levereras, riktar in sig mot undervarianten BA.1. Det andra vaccinet riktar in sig på BA.4 och BA.5, som under sommaren dominerat i Sverige.

”Vaccinet innehåller till hälften det ursprungliga originalvaccinet och hälften ett vaccin för omikronvarianterna BA.4 och BA.5”, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare vid Läkemedelsverket.

Vaccinet ska nu formellt godkännas i EU-kommissionen innan det kan distribueras till medlemsländerna. Folkhälsomyndigheten uppskattar att Sverige kan komma att ta emot de första leveranserna i oktober.