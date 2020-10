Så ska Öresundsregionen kickstartas

När mötesarenan Financial Meetings Øresund bjöd in till en kapitalmarknadsfrukost i fredags diskuterades hur Öresundsregionen klarat sig i krisen och borde kickstarta ekonomin på bästa sätt.

Öresundsregionen har under pandemin gynnats av att ha en bred o diversifierad näringslivsstruktur och därför klarat sig bättre än Sverige i stort. Inte minst är branscher som inte påverkats negativt av corona, som lantbruk och livsmedel, tunga i regionen.

”Den här bredden gör att vi sticker vi ut mot andra storstadsregioner. Sen har vi emot oss att vi kom från ett sämre läge med bland annat högre arbetslöshet som dessutom började stiga innan pandemin slog till”, sa Anders Hansson, sparekonom på Sparbanken Skåne, på en kapitalmarknadsfrukost i Malmö i fredags. Arrangör var den lokala mötesarenan Financial Meetings Öresund där Dagens industri klev in som mediepartner i vintras i ett led att öka närvaron i Öresundsregionen. Just frågan om hur den här regionen på bästa sätt ska komma tillbaka efter pandemin var temat när en nyinrättad finanspanel, med lokala näringslvföreträdare och ekonomer, diskuterade.

”För Sverige i stort handlar det om att satsa mer på utbildning och infrastruktur. Det gäller definitivt även i den här regionen”, sa Arvid Liepe, finanschef på fastighetsbolaget Wihlborgs och fick medhåll från Pernilla Johansson som är makroekonom på Swedbank.

”Det här är väl ett ypperligt tillfälle att till exempel bygga fler förbindelser över Öresund. Det skulle främja integrationen och så har vi ju låga räntor just nu.”

Förutom diskussioner i finanspanelen presenterade sig två bolag under kapitalmarknadsfrukosten. Det var Optifreeze och Aegirbio, båda från Lund och båda nynoterade på Nasdaq First North. För att fira noteringarna hade Nasdaqs klocka flyttats hit tillfälligt från Stockholm. Optifreeze presenterade också en ny affärsmodell som syftar till att få ut sin teknik som förlänger hållbarheten på blommor, grönsaker och frukt.

”Vi kommer få de första kommersiella ordrarna i kvartal fyra. Nu har vi en affärsmodell som gör att vi är redo för tillväxt”, sa bolagets vd Ulf Hagman.