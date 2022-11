Så ska it-pionjären snuva Google på ditt hemmasurfande

Han var en verklig härförare under den allra tidigaste interneteran. Via företagen Labs2 och Via Europa fortsätter Jonas Birgersson oförtrutet att bygga bredband i Sverige och utomlands. Efter 25 års arbete och kontakter med fastighetsägare har han även länge sett en stor potential i proptech.

”Världens sämsta namn på en stor möjlighet”, börjar han dock med att slå fast.

”När vi pratar om det så pratar vi om en bättre vardag. För oss är inte fastigheten det intressanta utan det som sker inne i bostaden och på kontoret.”

Han menar att man har börjat i fel ände, och kopplat in och upp en massa saker. Men man vet inte riktigt vad man ska ha dem till.

”Man ska kunna logga in på ett enda ställe och där ha allt man behöver i sitt hem eller på sitt kontor. Vi vill använda tekniken och sänka friktionen i vardagen. Det måste vara enkla lösningar som bara funkar.”

I dag finns dock redan i våra fastigheter en massa gamla strukturer, stuprör som Jonas Birgersson kallar dem, som infrastruktur med el, fiber, lås, porttelefoner, postdistribution och så vidare.

”Jätteduktiga leverantörer som på gammalt fint industriellt sätt byggt upp stora bolag, så att det finns två, tre leverantörer av varje funktion för en fastighetsägare i Europa. Men alla lever i sin lilla värld. Det betyder att du måste ha en leverantör för varje funktion. Vi vill bygga allt detta med öppen standard.”

Inte minst för att skapa bättre konkurrens menar Jonas Birgersson.

”Det är därför vi har fått så bra datorer och mobiltelefoner, till förhållandevis låga priser. För när det blir stor volym med en standard så måste man verkligen anstränga sig och jobba med innovation.”

Foto: Jack Mikrut

Det är här hans mjukvarulösning Brikks kommer in i bilden. Ett projekt han vidareutvecklat allt sedan 1998 och som i dag marknadsförs till fastighetsägare som ett enda, gemensamt system för identitet, access, ekonomi, felanmälningar, tjänster, hushållning av resurser, bokningar etc.

Han hoppas nu på att Europas ska ta chansen och ta för sig i proptechutvecklingen.

”Det är lite tråkigt att säga, men från ungefär 2005 så har Sverige tappat och därmed har Europa tappat. För Sverige har faktiskt varit en spjutspets i digitaliseringen. Men i dag finns bara amerikanska och kinesiska stora digitala plattformar.”

Det finns, menar han, ett enda ställe där det i dag är möjligt att konkurrera med Google, Facebook och så vidare, och det är när man ska kliva på internet, påfarten.

”Fastighetsägaren bestämmer hur man levererar ditt fasta internet och där har man därmed också möjligheten att ladda på med den här vardagsnyttan.”

Jonas Birgersson är också noga med att lyfta möjligheterna till intäktsdelning för fastighetsägarna.

”I de projekt vi har kört med några allmännyttiga bostadsbolag som Riksbyggen och kontorsfastigheter med Kungsleden och Castellum har vi levererat system som har gett fastighetsägarna nya, återkommande intäkter från dag ett. Vi tror att det här kan bli en snabbare process att införa eftersom fastighetsägarna också får nya intäkter.”

Även om fastighetsbranschen är trögrörlig, inte minst när det handlar om ny teknik så har Brikks en del affärer på gång nu.

”Växjöbostäder har installerat systemet i alla sina 15.000 lägenheter. Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF, är på väg att göra samma sak. Dessutom har vi piloter med bland andra Riksbyggen i Helsingborg.”