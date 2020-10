Vattnet porlar glatt vid Gäddvikströmmen, nära Lule älvs utlopp i havet. Det lyser till i ögonen på Anders Wallgren när han tittar ut över den lilla forsen.

”Här borde det finnas öring, det skulle vara roligt att kasta lite här”, säger han.

Strömmande vatten har en närmast magnetisk dragningskraft på 47-åringen och så har det varit sedan barndomen i Boliden i Västerbotten. Som hållbarhetschef på Stiftelsen för Östersjölaxen åker han runt i landet och besöker regelbundet laxälvarna.

När Di träffar Anders Wallgren har han nyligen varit flera dagar i fält i Lainio älv där han fiskat och mätt laxar.

”Vi fick upp en riktig bjässe på omkring 20 kilo. Det är fascinerande med laxen hur långt de vandrar, från havet långt upp i älvsystemen”, säger han.

Tidigare var det kostym och slips snarare än vadarbyxor som gällde för Anders Wallgren. I 20 år arbetade han med kapitalförvaltning åt ”special clients” på Swedbank SWED A -0,72% Dagens utveckling .

”Förr i tiden kunde det ringa kunder och beställa en oetisk aktiekorg. Man ville ha vapen, tobak och sprit eftersom det gav bra avkastning”, säger han.

Under åren på Swedbank märkte Anders Wallgren att intresset för hållbara placeringar växte. På sin kammare började han klura på en lösning där folk skulle kunna leda pengar direkt till en fråga som de brinner för.

”Jag ville bygga en strukturerad obligation och få utgivaren att ge av sin marginal och att kunden ger sin avgift”, berättar Anders Wallgren.

Foto: Jens Kärrman, Jens Kärrman

I bakhuvudet fanns det stora fiskeintresset och fascinationen för laxen. Han testade idén på den isländske entreprenören Orri Vigfusson, som vigt sitt liv åt att rädda laxen i Nordatlanten.

”This is brilliant”, löd Vigfussons kortfattade omdöme.

Den första ”lax-spaxen”, som obligationen kom att kallas, släpptes 2013 av Swedbank och gav 680 000 kronor till arbetet för Östersjölaxen.

För två år sedan tog Anders Wallgren steget och lämnade bankvärlden. Som hållbarhetschef på Stiftelsen för Östersjölaxen har han fortsatt använda kunskaperna om hur finansmarknaderna fungerar.

”Kapital är den största påverkansfaktorn som finns. Trenden har gått från negativ screening, att man väljer bort det som är skit till att man satsar på det som är bra”.

Stiftelsen har fortsatt dra in pengar på laxobligationer som Anders Wallgren konstruerat. Bara under 2020 blir det två släpp, varav den nästa sker under oktober. Kapitalet används sedan på ett handfast vis genom att organisationen köper upp fiskerättigheter som sedan inte används.

”Vår huvudmetodik är att köpa ut fasta fisken och få upp mer lax i älvarna. Vi har sett väldigt snabba effekter i flera älvar, stora ökningar redan året efter”, berättar Anders Wallgren.

Han har aldrig ångrat karriärbytet.

”Jag har alltid drömt om att göra det här. Sedan var jag också lite…jag har alltid känt mig lite malplacerad i finanssvängen.”

I jobbet ingår också kontakter med de samhällsaktörer som har störst betydelse för laxen. Det handlar om de stora elproducenterna, industrin och skogsbolagen samt kommunerna i älvdalarna.

”Det är mycket nätverksbyggande, vi är små så det är ett tufft arbete. Där försöker jag få de stora att omlokalisera sitt kapital”, säger Anders Wallgren.

Det har varit en bra sommar för laxen. Ingen extrem hetta som sommaren 2018 och betydligt färre sjukdomsfall än de senaste åren. De senaste åren har laxen kommit tillbaka till flera älvar där den varit borta.

Mycket arbete återstår innan laxstammarna når en stabil nivå. Anders Wallgren menar att sportfisket har en viktig roll att spela.

”Laxen har ett värde i sig. Vårt jobb är inte att vara en sportfiskelobby, vi ska skydda laxen”, säger Anders Wallgren.