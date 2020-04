Så revolutionerar han cykelbutiken – och fixar cykling som friskvård

Den sämsta frågan att ställa till Tobias Adolfsson måste vara: varför cykling?

Svaret kommer snabbt – varför inte cykling?

”Jag kan nästan inte argumentera för det, det finns inget skäl till varför du inte ska cykla. Ibland känner jag att jag har svårt i mitt eget missionerande för jag kan inte se varför jag inte ska cykla i en stad som Stockholm om man bor inom en mil från arbetsplatsen. Jag måste verkligen sätta mig in i den här människan för att förstå”, säger Tobias Adolfsson, grundare av cykelfabriken And the revolution, ATR.

Som för många barn blev cykeln snabbt Tobias Adolfssons trogna tjänare. Inte ens moppen som han fick som 15-åring kunde konkurrera.

Cykeln blev Tobias Adolfssons liv, arbete, passion, och ja – revolution.

”Mitt första jobb var som cykelbud och sedan har jag nog prövat på att jobba med cyklar på alla sätt man kan.”

En egen cykelbutik i hemstaden Umeå. Jobbet som cykelagent. Och sedan, när flyttlasset gått till Stockholm i början av 2000-talet började Tobias Adolfsson fundera hur man kunde förbättra den klassiska cykelbutiken. Han var inte helt nöjd med hur de i många fall var uppbyggda, med några få standardexemplar av cyklar som kunden fick välja mellan.

”Hur kan man göra det på ett bättre sätt? Jag ville flytta tillbaka produktionen till kvarteret, involvera kunderna och göra det till en gemensamhet.”

And the revolution ligger mitt i ett bostadskvarter på Södermalm i Stockholm. Cyklar som ska på service rullar in genom dörren, en granne hälsar genom fönstret. Tobias Adolfsson har skapat cykelkvarteret han önskade.