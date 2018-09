Så mycket betalade Dividend Sweden för storposten i Livihop

Det avtalade priset för aktieposten uppgår till 6 kronor per aktie, plus en tilläggsköpeskilling uppgående till 50 procent av nettovinsten, realiserad såväl som orealiserad, som affären genererar Dividend Sweden. Cirka 15 procent av likviden erläggs kontant och resterande del under 2019.

"Dividend Sweden ser innehavet som långsiktigt centralt i det pågående värdeskapandet i aktieportföljen", heter det.