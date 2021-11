Så klarar börsens superköpare extrema tillväxten

Sinch SINCH -3,67% Dagens utveckling har ökat omsättningen tio gånger på bara fem år. Till stor del tack vare en ambitiös förvärvsstrategi. Sammanlagt har meddelandetjänstbolaget gjort 20 förvärv. Bara de 4 senaste hittills i år för ett sammanlagt belopp på drygt 37 miljarder kronor.

”Vi är många på Sinch som är involverade i förvärvsarbetet, det är inte en person eller en funktion. Vi har satt upp en process för hur vi gör förvärv. Ytterst är det ju en styrelsefråga och vår styrelseordförande är mycket engagerad i såväl värderingsfrågor som i kontakt med aktieägarna”, berättar Sinchs finanschef Roshan Saldanha som dock är lite av spindeln i förvärvsnätet.

Bolaget har också etablerat ett M&A-board som jobbar fokuserat med förvärv och som träffas varje vecka med personer från ledningsgruppen som bland andra vd, ordförande, finanschef och strategichef samt bolagets corporate development team.

”Några lärdomar vi gjorde tidigt, redan när vi köpte några bolag 2016, var att det är lätt att förvärvsagendan pressar ut andra saker. När alla springer på den bollen tappar man den organiska kraften, produktutvecklingen, fokuset på kund”, säger Thomas Heath, Sinchs strategichef som också är medlem i M&A-board.

Förvärvsjakten sker brett och potentiella objekt kommer från olika håll.

”De kan komma från affären, ute i olika länder där våra affärsrelationer finns. Ibland kommer de via våra grundare som har ett väletablerat nätverk med bolag som de har känt länge. Ofta också från banker och andra som kommer med propåer”, förklarar Roshan Saldanha.

Av de 20 förvärv som Sinch gjort så här långt har ungefär hälften kommit via rådgivare.

”Ibland har vi också tidigt lyckats etablera en bra relation med potentiella förvärvsobjekt på egen hand och då kunnat kortsluta rådgivare och konkurrenter. Det är ju oftast då man kan göra riktigt bra affärer, när konkurrensen är mindre kan man få igenom dem till en riktigt bra värdering. Vi är också hjälpta av att vi är en omtyckt köpare.”

Sinch delar upp sin förvärvsstrategi i två olika spår.

”Det ena är ‘scale and profitability’, det är där vi har en existerande affär och vi ökar storleken genom förvärv. Det andra är ‘technology and go to market’ och handlar om att köpa oss in i en ny marknad eller teknologi”, beskriver Roshan Saldanha.

Men en frenetisk förvärvstakt betyder också ett tungt integrationsjobb.

”Vi har mer än 65 personer som jobbar heltid med att integrera våra förvärv. Jag tror inte det är många bolag som lägger en så stor investering på integration”, säger Roshan Saldanha.

För ett år sedan rekryterades också en särskild integrationsansvarig, Julie Rassat, som i egenskap av vice president integration nu ingår i ledningsgruppen.

Foto: Jesper Frisk

”Vi identifierade hur mycket värde det finns i alla synergier, både på kostnads- och intäktssidan, så det är värdigt ett affärsområde i sig”, menar Thomas Heath.

”Men samtidigt är det allra viktigaste när vi förvärvar ett bolag att säkra den kommersiella utvecklingen av bolaget, innan vi sätter igång med integrationen.”

Sinch vd Oscar Werner förklarade i Di tidigare i år att ”vi måste hitta balans i våra affärer, och vi säger faktiskt nej till väldigt många affärer, vi vill fortsätta göra bra affärer och i en takt som vi klarar av.” Detta har blivit en allt viktigare fråga för bolaget.

”Vi lägger ett ganska avancerat pussel för att se vilka flaskhalsar vi har. Förutom alla allmänna finns också mer specifika som om vi gör ett förvärv inom ett visst teknikområde så kommer ingenjörerna som jobbar med den tekniken ha så fullt upp så att vi kanske inte snabbt gör ett till inom samma område”, konstaterar Thomas Heath.

Men Sinch säger alltså också nej till en hel del affärer.

”Den främsta anledningen är när vi inte har en positiv syn på kultur och värderingar i bolaget vi ska köpa. Om det är en verksamhet eller ett team som vi tycker inte jobbar på rätt sätt då kan vi inte överväga en affär”, menar Thomas Heath.

Brist på ytterligare förvärvsobjekt är det dock långt ifrån.

”Nej, tro det eller ej, även om vi är ett av världens största bolag i branschen för meddelandetjänster så har vi fortfarande bara runt 10 procents marknadsandel så det finns gott om bolag där ute att förvärva. Vi har också vita fläckar kvar både geografiskt och produktmässigt”, konstaterar Roshan Saldanha.