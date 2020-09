Den svenska filmhösten har förvisso redan startat - filmer som ”Alltid Amber” och ”Psykos i Stockholm” har redan haft premiär - men först på tisdagen presenterade Svenska Filminstitutet och Film- & tv-producenterna höstens repertoar på biograferna.

Filminstitutets vd Anna Serner inledde med att redogöra för hur hårt coronapandemin slagit mot filmbranschen. Maxantalet gäster i exempelvis Filmstadens salonger är till exempel fortfarande satt till 50, och påverkas inte av regeringsbeslutet att tillåta kulturarrangemang med upp till 500 deltagare.

”Det här är en jobbig och tung tid. För somliga i branschen har hela inkomsten försvunnit, frilansare har drabbats extra hårt, och regeringens stödåtgärder har inte anpassats för film och tv”, underströk Film- & tv-producenternas vd Eva Hamilton.

Flera filmer som skulle haft premiär i våras får först nu gå upp på biograferna, däribland ”Spring Uje spring” av Henrik Schyffert och barnfilmen ”Rymdresan”.

I programmet sticker mängden dokumentärer ut. Ryska flodbåtsresenärer skildras i ”Bitter love”, yazidiska flyktingar i ”Idomeni”, och kinesiska julpyntstillverkare i ”Merry Christmas, Yiwu”. Dessutom kommer det filmer om surrogatmödrar, den amerikanske sångaren Tiny Tim, och den svenske rapparen och Youtubefenomenet Yung Lean.

Men det är Nathan Grossmans dokumentär ”Greta”, om Greta Thunberg, som tippas bli den största internationella framgången. Under ett år, från den första skolstrejksdagen fram till hennes berömda ”How dare you”-tal i FN, följde han miljöaktivisten och hennes pappa Svante Thunberg på deras resor.

”Man får inblick i vem hon är bakom den politiska personen och påminns om att hon faktiskt också är ett barn”, säger Eva Essén, filmens distributör. Filmen har Sverigepremiär under andra halvan av november.

Bland spelfilmerna finns bland annat separationsdramat ”Are we lost forever”, av David Färdman, ”Ghabe” av Markus Castro som handlar om en kärlekstragedi under flyktingvågen i Sverige 2015, samt ”Orca” av Josephine Bornebusch.

Juldagen brukar vara premiärdatum för årets största familjefilmer och så blir det även under coronapandemin, med tre premiärer: ”Sune - Uppdrag midsommar”, ”Se upp för Jönssonligan”, och även ”Innan solen går upp”, som regisserats av Peter Dalle.

Höstens biopremiärer (urval)

Samtidigt på jorden, 4 september

Rymdresan, 11 september

Bitter love, 18 september

Idomeni, 25 september

Are we lost forever, 25 september

Inland, 9 oktober

Ghabe, 16 oktober

Nelly Rapp - monsteragent, 23 oktober

Andra sidan, 23 oktober

For somebody else, 6 november

Tiny Tim, king for a day, 13 november

Orca, 30 oktober

Greta, november

Yung Lean: In my head, 27 november

Merry christmas, Yiwu, 27 november

Apstjärnan, 18 december

Spring Uje spring, 18 december

Sune - Uppdrag midsommar, 25 december

Tills solen går upp, 25 december

Se upp för Jönssonligan, 25 december

Den längsta dagen, inget datum än