S vill skärpa en rad straff

S-förslaget innebär att domstolen ska kunna välja ett lägre straff om den dömde har medverkat till att klara upp brott.

Även M och SD har öppnat för ett kronvittnessystem.

För att förhindra att barn leds in i en kriminell livsstil vill S att samhället oftare ingriper mot familjer där barn är på väg in i kriminalitet. Det handlar både om fler tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av unga, men även nya former av tvingande insatser innan det blir aktuellt med omhändertagande.

"Man kan inte låta barn växa upp i kriminella miljöer utan att vidta åtgärder", säger Johansson.

S vill också utöka kapaciteten inom Statens institutionsstyrelse med fler platser på låsta avdelningar för unga.