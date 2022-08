Rysslands BNP ner mindre än väntat

Aktivistfonden Value Act vill väcka liv i New York Times aktie, som fallit med drygt 30 procent sedan årsskiftet. Den nya storägaren propagerar för att tidningen ska satsa ännu hårdare på att kombinera nyheter med annat innehåll i sina prenumerationer.

Den anrika amerikanska dagstidningen New York Times har fått en ny storägare. Det handlar om aktivistfonden Value Act som nu flaggat upp till 6,7 procent av kapitalet i bolaget, enligt handlingar som skickats in till SEC, den amerikanska finansinspektionen.

New York Times aktie, som är noterad i New York med ett börsvärde om 57 miljarder kronor, tog inledningsvis ett skutt uppåt efter att nyheten om den nya delägaren briserade. Därefter föll aktien tillbaka och avslutade veckan på minus 3,7 procent, vilket innebär att nedgången under hela 2022 motsvarar ungefär 30 procent.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg anser Value Act att New York Times aktie är undervärderad, givet bolagets långsiktiga tillväxtpotential. Aktivistfonden tror att tidningen har en stark motståndskraft för sin affärsmodell även i ett sämre makroekonomiskt klimat.

Value Act vill även att New York Times satsar ännu hårdare på sin prenumerationstjänst, genom att kombinera olika innehåll i ett och samma abonnemang. Det kan handla om att ge kunderna tillgång till nyheter från både New York Times och sportmagasinet The Athletic, tillsammans med korsord och spel, samt recept och matlagningsinspiration.

New York Times största ägare är familjen Sulzberger, som för tillfället kontrollerar ungefär 70 procent av makten i bolaget genom särskilt röststarka aktier. New York Times har i dag 9,2 miljoner prenumeranter, med målet att nå 15 miljoner vid år 2027.