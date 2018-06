Ryssland positivt till ökat tryck i oljekranarna

Marknaden skulle kunna stå inför utbudsunderskott under tredje kvartalet på grund av hög efterfrågan om inte Opec+ ökar produktionen.

Han noterade att Opec+ (de länder inom som utanför Opec som ingår i avtalet om produktionsbegränsningar) nu i själva verket har minskat utbudet med mer än 2,8 miljoner fat per dag på grund av större minskningar än avsett i vissa länder.

"Vi vill att man överväger detta förslag vid mötet eftersom vi tror att de 2,8 miljoner (fat per dag) som vi har nu är tillräckligt. Det är att överarbeta, plus att marknaden växer, konsumtionen växer, och vi har redan sett en marknad i balans, lagren ligger under femårssnittet", sade han.

Samtidigt är det rimligt att implementera ökningarna för endast ett kvartal, för att bevaka marknadsreaktionen. Ett nytt möte kan ske i september för att bedöma läget. Ökningarna bör ske proportionellt mellan länderna inom Opec+, sade han.