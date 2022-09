Ryska sångstjärnan kräver att klassas som utländsk agent

Inhemsk kritik mot den ryska krigföringen är sällsynt i Ryssland. Kommentarer om kriget, som bara får kallas för ”militär specialoperation”, kan leda till upp till 15 års fängelse enligt lagar som införts efter invasionen.

Den i Ryssland mycket populära sångerskan Alla Pugatjova skrev på söndagen på sociala medier att hon också vill bli uppförd på listan över obekväma kritiker.

Pugatjova krävde också ett slut på ”dödandet av våra pojkar (soldater) och de vilseledande förklaringar som gör vårt land till paria och som tynger våra medborgares liv”.

En anledning till Pugatjovas utspel tros vara att komikern Maxim Galkin, som är gift med Pugatjova, sattes upp på listan över så kallade utländska agenter i fredags. Justitiedepartementets beslut innebär ökad granskning och möjliga repressalier mot dem som placeras på listan.

Galkin, som gjort sig känd som programledare i tv och som imitatör, anklagas för otillåtna politiska handlingar och för att ta emot pengar från Ukraina. Uppgiften kommer från den ryska statsgranskade nyhetsbyrån Interfax.

Den 73-åriga Alla Pugatjova fick ett enormt genomslag i Sverige genom bland annat medverkan i nöjesprogrammen ”Galaxen” och ”Jacobs stege” på 1980-talet. Hon har också representerat sitt land i Eurovision Song Contest och har flera år krönts som Rysslands och forna Sovjetunionens största sångerska.

Pugatjovas kritik kommer samtidigt som allt fler internationella bedömare hävdar att de ryska anfallen i Ukraina saknar strategisk inriktning.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) skriver på söndagen att Ryssland genomför ”strategiskt meningslösa” anfall runt bland annat Donetsk, för att tillfredsställa krigsanhängare i Ukrainas östra delar. Därmed gör sig invasionsarmén sårbar för fortsatta ukrainska offensiver, enligt ISW, som bland annat finansieras av ledande amerikanska vapentillverkare.

Ryssarna har ”väldigt begränsade reserver”, men skickar ändå dem till Donetsk där utsikterna till framgångar är mycket små.

”Att ryssarna inte skickar storskaliga förstärkningar till östra Charkiv och Luhansk-regionen lämnar de största delarna av det ryskockuperade nordöstra Ukraina sårbara för fortsatta ukrainska motoffensiver”, skriver tankesmedjan.