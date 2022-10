Ryska attacker i Zaporizjzja – nära kärnkraftverket

Ryssland fortsätter att förlora områden som dess militär ockuperat i den motoffensiv som Ukraina inledde för sju veckor sedan. Men rapporter om hårda strider kommer från området runt staden Bachmut i östra Ukraina.

”Som svårast är det, precis som de senaste dagarna, nära Bachmut. Vi håller fortfarande våra positioner”, sade Zelenskyj sent på lördagen.

Det ryska invasionskriget har samtidigt gått in i en ny fas med upprepade raketattacker mot infrastrukturella mål i olika delar av Ukraina.

Från Zaporizjzja rapporterades det om raketattacker mot bland annat två skolor. Inga personer dödades i attackerna mot staden som ligger nära Ukrainas största kärnkraftverk.

Ryssland attackerade också mål i regionen Dnipropetrovsk. Beskjutningen var intensiv mot staden Nikopol, enligt regionens guvernör. Inga dödsfall har rapporterats, men fler än 30 byggnader och bostadshus i staden, liksom flera gasledningar träffades i attackerna, rapporterar tidningen Kyiv Independent.

Ryska attacker har även genomförts mot regionerna Donetsk, Charkiv och Cherson.

Från ryskt håll kom nya uppgifter om attacker mot staden och regionen Belgorod. Guvernör Vjatjeslav Gladkov sade på söndagen att ”ett 20-tal hem” träffats i anfallen. Han anklagade Ukraina för attackerna.

De senaste dagarna har en oljedepå och ett elverk skadats i attacker mot staden som ligger omkring fyra mil från gränsen.

Elva ryska frivilliga soldater dödades i skottlossning på ett skjutfält i staden sent på lördagen. Två gärningsmän sköts ihjäl i dådet som Ryssland betraktar som en ”terroristattack”.

Ryssland tvångsdeporterar ukrainare i en avsiktlig rysk etnisk rensningskampanj enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war (ISW).

I fredags uppgav Rysslands vice premiärminister Marat Khusnullin att ”flera tusen” barn från regionen Cherson ”redan är i andra regioner i Ryssland” i vad han kallade vilohem och barnläger.

ISW skriver att ryska myndigheter erkänner att ukrainska barn från ryskockuperade regioner adopterats av ryska familjer, vilket kan bryta mot flera stadgar inom FN:s konvention om folkmord.