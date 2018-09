Rysarmätning: Skillnaden mellan blocken inom felmarginalen

De tre rödgröna partierna får tillsammans 41,6 procent av väljarstödet medan de fyra allianspartierna får 38,3 procent. Skillnaden ryms inom den statistiska felmarginalen.

"Vi ser väljarrörelser som fortsätter in under sista veckan före valet. Det händer verkligen saker under den här sista perioden. Slutdebatten kan absolut få en viktig betydelse för valresultatet", säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.