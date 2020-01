Skatter höjer bensinpriset - då kan det nå 20 kronor

Inom EU landar Sverige på åttonde plats i skatteligan med en skatt på 928 euro per 1000 liter enligt EU-kommissionen. Nederländerna har med 1.085 euro den högsta beskattningen, 17 procent högre än här hemma.

Bensin- och dieselpriser har varit i fokus den senaste veckan på grund av konflikten mellan Iran och USA. Initialt steg svenska bensinpriser med 10 öre per liter för att senare falla tillbaka med lika mycket.

Ser man till bensinpriset, mätt i euro per tusen liter, kommer Sverige på plats 14 i världen med en 1,51 euro per liter. Dyrast är Hongkong med 2,06 euro och på andra plats kommer Monaco med ett soppapris på 1,72 euro per liter.

Skattebetalarna påpekar att med en starkare krona hade Sverige kommit högre upp i rankningarna.

Organisationen har granskat hur beslutade skatte- och regelförändringar väntas påverka drivmedelspriserna kommande fem år. Skattebetalarnas prognos är att bensinpriset når cirka 20 kronor per liter 2025, givet ett oförändrat råoljepris.