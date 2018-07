Ryanairs passagerartrafik upp 7 procent i juni

Kabinfaktorn på 96 procent förblev oförändrad jämfört med samma period året innan.

Under månaden tvingades Ryanair att ställa in över 1.100 flyg på grund av olika strejker och brist på personal. Det går att ställa i förhållande till bara 41 inställda flyg under juni 2017.

Ryanairs passagerartrafik har ökat med sju procent till 132,9 miljoner under de senaste tolv månaderna.