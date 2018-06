Rusning efter schweiziska klockor i Hongkong

Totalt har den schweiziska klockindustrin exporterat för 6,7 miljarder schweizerfranc, motsvarande nästan 60 miljarder kronor, under årets första fyra månader. En ökning på 11 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från branschorganisationen Federation of the Swiss Watch Industry.

Med ett exportvärde på 689 miljoner schweizerfranc stod armbandsur i stål för den största biten av exportkakan i april följt av ädelmetaller med 548 miljoner schweizerfranc.