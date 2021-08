Rolling Optics ökade omsättningen och förbättrade resultatet

Rolling Optics, som utvecklar produkter inom visuell autentisering, hade en nettoomsättning på 8,9 miljoner kronor (3,0) och ett nettoresultat om -3,6 miljoner kronor (-24,0) under det andra kvartalet 2021.

”Under året har mycket fokus lagts på den nya produktionslina som för närvarande är under byggnation. Den nya produktionslinan förväntas levereras till Solna under vintern för att sedan driftsättas under första halvåret 2022. Med den nya linan i drift flerdubblas vår produktionskapacitet vilket vi hoppas ska leda till nya kunder och större affärer framöver”, skriver vd Hans-Petter Andersson.

Rolling Optics ökar nu takten i sina försäljningsinsatser.

”Problemet med förfalskningar kvarstår i världen och har om något förvärrats under pandemin. Vi ser därför att våra säkerhetslösningar kommer att vara än mer relevanta under åren som kommer. Vi vill dock poängtera att kundernas orderläggning mellan kvartalen fortsatt förväntas variera och därmed kunna skapa ojämna intäktsflöden under den närmsta tiden. Vår målsättning är att stabilisera intäktsströmmarna över tid i takt med att bolaget växer”, skriver vd:n.