Preliminärt resultat klart: Rödgröna största block

När räkningen av de cirka 200.000 utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna avslutades på eftermiddagen står det i det närmaste klart – de rödgröna höll undan med ett riksdagsmandat före Alliansen. Helt klart blir det först efter den slutgiltiga omräkningen som väntas bli klar tidigast fredag.

De rödgröna – S, MP och V – fick totalt 144 mandat. Alliansen – M, C, KD och L – fick 143 och SD 62 mandat.

Totalt skiljer det cirka 26.300 röster mellan de traditionella blocken, av totalt över 6,4 miljoner giltiga röster.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt anser att Moderatledaren bör ta till sig fördelningen.

"Nu måste Ulf Kristersson erkänna att han har förlorat och att han inte gör anspråk på statsministerposten", säger Sjöstedt till TT.

"De rödgröna är större och det är Vänsterpartiets valframgång som gör att Stefan Löfven kan sitta kvar som statsminister."

Under onsdagen hoppade ett mandat fram och tillbaka mellan C och SD. Även inom blocken har mindre justeringar skett under sluträkningen, MP tog ett mandat från S och L knep ett mandat från KD.