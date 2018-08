Röda siffror på Wall Street efter tullutspel

Osäkerhet kring den globala handeln bidrog till att bryta de senaste fyra handelsdagarnas uppgång. USA:s president Donald Trump meddelade på torsdagskvällen svensk tid att han vill införa tullar på kinesiska varor värda motsvarande 200 miljarder dollar redan nästa vecka.

Till det kom också den fortsatta osäkerheten i Nafta-förhandlingarna, där Trumpadministrationen fortfarande insisterar på att en uppgörelse med Kanada måste nås på fredagen trots att landets utrikesminister Chrystia Freeland satte sig vid förhandlingsbordet med USA och Mexiko så sent som på onsdagen.

Tekniktunga Nasdaq handlades till skillnad från övriga ledande index på plus under större delen av dagen och nådde dessutom ett nytt intradagsrekord på nivån 8.133,3 innan indexet vänder ned igen och avslutade på minus 0,3 procent. Innan torsdagens nedgång hade Nasdaqs kompositindex bara backat under en av de senaste nio handelsdagarna.

Drivande var bland annat e-handelsjätten Amazon som för första gången handlades över 2.000 dollar per aktie.