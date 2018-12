Röda Korset: Nu handlar det om att rädda liv

Peter Holtsberg är biträdande chef för FN:s livsmedelshjälp (WFP) i Indonesien och befinner sig i Jakarta. Han berättar att organisationen just nu bidrar på Sulawesi med logistik, transporter och förvaring av hjälpsändningar – men att man ännu inte fått en förfrågan från myndigheterna om att skicka personal till Java och Sumatra.

”De är tyvärr vana vid sådana här situationer nu. Så sent som i höstas drabbades ju Sulawesi av en svår jordbävning.”

Han påtalar att det inte skapar frustration utan det är så situationen ser ut i ett land som drabbas av omkring 2 000 naturkatastrofer per år, men där de flesta är väldigt små. Hans bild av katastrofen är att dödssiffran kommer att stiga och FN-organisationen redo att nästan omedelbart gripa in. Myndigheterna arbetar just nu med maskiner för att röja material och se till att vägar öppnas till områden som påverkats.

Fredrik Hammarbäck på Röda Korset har inte varit i kontakt med sina medarbetare på plats ännu.