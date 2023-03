Röd veckoavslutning på Wall Street – här är fredagskvällens viktigaste nyheter

Röd börsavslutning på tung vecka

Veckofacit för de stora USA-börserna landade i negativt territorium sedan det amerikanska arbetsmarknadsdepartementets rapporterat att 311.000 nya jobb skapades utanför jordbrukssektorn i februari, högre än väntade 225.000. Rapporten var dock motstridig med en lägre löneökningstakt än väntat, och med en högre arbetslöshet än väntat. Efter att inledningsvis ha reagerat positivt tog dock risksentimentet över marknaden och börserna föll.

Bankmyndighet tar över kontrollen av Silicon Valley Bank

Bankövervakningsmyndigheten Federal Deoposit Insurance, FDIC, har tagit kontroll över den krisdrabbade banken Silicon Valley Bank, SVB. Enligt ett uttalande från FDIC kommer bankens kontor att öppnas senast på måndag morgon och insättare kommer att få tillgång till sina medel vid samma tidpunkt. FDIC garanterar insättningar upp till 250.000 dollar per insättare och bank, som standard.

Nya bakslag på kryptomarknaden

Kryptomarknaden drogs med i turbulensen. Kryptovalutan Bitcoin sjönk återigen under 20 000 dollar på fredagen, en nedgång under dagen på 8 procent. Sammanlagt har över 70 miljarder dollar dränerats i värde det senaste dygnet. Bitcoin sjönk på fredagen med 8 procent under 20.000 dollar, vilket innebär den lägsta noteringen på två månader, rapporterar CNBC.

Räntan på långa amerikanska statsobligationen föll hastigt

Räntan på den amerikanska 10-åriga obligationen föll brant på fredagen med 22 punkter till 3,70 procent. Tidigare under veckan låg räntan över 4 procent. Räntan på den amerikanska 2-åriga statsobligationen är samtidigt också kraftigt ned med 31 punkter till 4,59 procent, skillnaden mellan räntorna ligger alltjämt på historiskt stora nivåer.