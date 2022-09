Rockartistens film blir musikal: ”Historien är väldigt dansk”

Blandningen av rockartist, visdiktare, trubadur och popstjärna har gjort Kim Larsen till Danmarks mest folkkära artist, lite av landets svar på Ulf Lundell. Lite mer okänt, åtminstone på den här sidan av Öresund, är att han också ligger bakom Danmarks mest sedda biofilm genom tiderna.

”Midt om natten”, där han själv spelar huvudrollen, kom ut 1984 och är fortfarande Danmarks mest sedda biofilm genom tiderna. Den bygger på musiken från Kim Larsens album med samma namn. När den härom året sattes upp som musikalversion i Danmark blev det, inte oväntat, en stor succé och nu kommer den för första gången till Sverige.

”Man kan jämföra filmen med ”Sällskapsresan”. Alla danskar har en relation till den och replikerna har blivit kult. Jag menar att filmen också har format den bild av danskarna som spritt sig i, inte minst Sverige, som livsnjutande, avslappnande men även lite rebelliska”, säger Nic Schröder som spelar huvudrollen Benny i musikalen.

Benny är en arbetslös rörmokare som är med i en husockupation i Köpenhamn. Den misslyckas och istället träffar Benny en brokig samling människor som startar ett kollektiv, fristaden Haveje. De delar drömmen om ett samhälle som byggs på jämlikhet, frihet och kärlek. Men vägen dit är skavig med droger, kärleksrivalitet och även kriminalitet. Dessutom vill politiker köra bort kollektivet och parallellen med stadsdelen Christiania är uppenbar. Kim Larsen var själv husockupant som ung och har engagerat sig i Christianias överlevnad som en fristad i Köpenhamn.

”‘Mitt om natten’ är grunden en historia som problematiserar vänskap, kärlek och utanförskap. Sökandet efter att hitta sig själv och skapa sig ett värdigt liv är nog något som de flesta känner igen sig i. Det gör definitivt jag iallafall”, säger Nic Schröder som slog igenom som sångare i Nic & the Family för nästan 20 år sedan och senare gjort sig känd från barn-tv och som skådespelare. Han är uppvuxen i Sverige, men har två danska föräldrar och bor själv i Köpenhamn sedan några år.

”Jag står med ett ben i båda länderna och har blivit intresserad av olikheterna mellan svenskar och danskar. ‘Mitt i natten’ är på många sätt väldigt dansk i sin mentalitet, precis som Kim Larsens låtar. Vi har gjort några justeringar från originalet, för att hjälpa den svenska publiken på traven kan man säga.”

För att ändå behålla genuiniteten har danska ord och meningar lagts in i både låtar och i dialogen. Annars sjungs och talas det mest skånska.

”Vi kallar resultatet för ‘öresundska’. En annan poäng är att både danska och skånska gör sig väldigt bra när man sjunger rockmusik.”

Mitt om natten

”Mitt om natten” sätts upp på Nöjesteatern i Malmö Folkets Park och har premiär den 23 september.

Musikalen regisseras av Anders Albien.

Bland skådespelarna finns Nic Schröder, Ralf Gyllenhammar, Fredrik Dolk och Jennie Rosengren.

Musikalen baseras på den danska succémusikalen ”Midt om natten” som sin tur baseras på filmen med samma namn.

Kim Larsen är medförfattare till filmen och all musik bygger på hans låtar. Han var sångare i bandet Gasolin som fick flera stora hits som ”Lille du” och ”This is my life” och hade därefter en egen framgångsrik solokarriär.