Robinhoods vd förnekar likviditetsbrist

Den amerikanska sparplattformen Robinhoods vd Vlad Tenev förnekar uppgifter om att bolaget skulle ha drabbats av akut likviditetsbrist till följd av den plötsliga intressetoppen för aktier som Gamestop, AMC och Nokia.

På fredagen rapporterade Di om att Robinhood tagit in en miljard kronor från sina ägare och även lånat upp fler hundra miljoner dollar via sin kreditfacilitet, enligt Financial Times och Bloomberg.

”Det fanns inga likviditetsbekymmer”, hävdar Vlad Tenev i en intervju i amerikanska CNBC, och kallar beslutet om att begränsa köp av aktier som Gamestop för ”proaktivt” med hänvisning till regulatoriska skyldigheter.

”Vi drog kreditbegränsningar för att kunna maximera de insättningar i clearinghuset som vi är skyldiga att göra”, förklarar han.

Det yttersta skälet till köpbegränsningarna var att skydda företaget och spararna, säger Vlad Tenev vidare för att sopa rykten om att Robinhood har agerat utifrån hedgefondmarknadens intresse.

Enligt Bloomberg, som hänvisar till två anonyma källor, krävde clearinghuset Depository Trust & Clearing Corp på torsdagen betydligt mer säkerhet från sina medlemmar efter de senaste dagarnas turbulens.

En talesperson för clearinghuset ville inte specificera hur mycket som krävdes från vilka bolag, men uppgav att de totala säkerhetskraven mot slutet av torsdagen stigit till 33,5 miljarder dollar från 26 miljarder dollar.