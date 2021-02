"Roaring Kitty" utfrågad kring Gamestophärvan

Ett nytt kapitel skrevs i natt kring spelbutiksbolaget Gamestop. Aktien rusade på New York-börsen, kraftigt pådriven av småsparare som via olika nätforum försökt ta upp kampen mot hedgefonder som i sin tur blankat aktien.

Under den kraftiga uppgången valde nätmäklaren Robinhood att tillfälligt stoppa handeln i akten, bland annat den 28 januari när aktien hade rusat som allra mest. Vad var det egentligen som föranledde detta, och var det ett resultat av påtryckningar från hedgefonder? Det var några av frågorna som riktades mot vd:n Vlad Tenev.

”Vi har ingen koppling till hedgefonder. Vi ger service till miljontals småsparare som använder vår plattform varje dag för investeringar”, hävdade dock Tenev, enligt New York Times.

Tenev upprepade återigen att handelsstoppet handlade om att affärspartners till Robinhood hade höjt kapitalkraven hos bolaget. 34-årige Tenev, ursprungligen från Bulgarien, som stod i centrum för utfrågningen i finansutskottet i USA:s representanthus fick mer än 50 procent av alla frågorna, framförallt från demokratiska ledamöter.

En av dessa, Sean Casten från Illinois, ville illustrera hur lite ansvar företaget tar för sina kunder där många förlorat jättebelopp i anslutning till aktiehandeln. Under utfrågningen ringde han upp Robinhoods kundtjänst. Han möttes endast av ett inspelat meddelande som tackar för samtalet och hänvisar till bolagets nätsajt.

Vilket ansvar nätmäklaren tar för sina kunder har aktualiserats efter att bland annat en 20-årig student begick självmord efter att förlorat mer än 700.000 dollar via näthandel hos Robinhood förra sommaren. Hans familj har därefter stämt bolaget.

Enligt Tenev har dock företaget gjort en rad förändringar sedan dess med bland annat vissa restriktioner.

Med på utfrågningen fanns också Keith Gill, känd under namnet ”Roaring Kitty” på Youtube. Han har setts som en av de tydligaste pådrivarna i handelshysterin med bland annat Gamestop. Under utfrågningen som skedde via länk var han klädd i kostym och med en subtil passning i bakgrunden, en bild på en kattunge med texten, ”Hang in there”, fritt översatt, ”håll kvar” vilket var mantrat från Gill när frågan kom upp om att sälja aktien under de mest intensiva handelsdagarna.

”Jag är inte en ”katt”, jag är inte en institutionell investerare eller en hedgefond. Jag är bara en person vars investeringar i Gamestop och kommentarer på sociala medier bygger på egen granskning och analys”, sade Gill.

Gamestop-aktien rusade upp till 600 procent under ett par dagars handel för att nå en topp på 483 dollar den 28 januari. Sedan har den dock rasat och handlas nu kring 50 dollar per aktie. Men aktien är fortfarande upp 150 procent sedan årsskiftet.

Gill hävdar dock att han fortsatt ska investera i bolaget.

”Dagens pris visar att jag har haft rätt om företaget”, sade han enligt New York Times.