RLS Globals rörelseförlust krymper något

Omsättningen låg på 0,2 miljoner kronor (0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,9 miljoner kronor (-7,0) med likvida medel om 11,5 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

”Liksom under hela året 2021 har det även under fjärde kvartalet varit utmanande att arrangera fysiska möten med hälso- och sjukvårdssektorn. Vi ser fram emot att under våren kommer tillbaka till en situation där vi återigen kan interagera med våra kunder fysiskt”, skriver Karin Fischer i vd-ordet av bokslutet.