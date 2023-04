Rizzo lånar och får garantier av finansmannen Rolf Lundström

Lånet, med årsräntan 6 procent, och garantin framgår av ett pressmeddelande på lördagen, där det även nämns att Rizzos RIZZO B -3,65% Dagens utveckling största ägare Zenith har minskat ett åtagande om bryggfinansiering från 30 till 20 miljoner kronor.

Brygglånen gäller fram tills att Rizzo har fått betalt i den pågående företrädesesemissionen.

För garantiåtagandet på 10 Mkr betalar bolaget 7 procent av garantibeloppet, 700.000 kronor, till Rolf Lundström. 86-åringen är känd som före detta hotellentreprenör, storägare i Svolder och medgrundare till spelbolaget Cherry.

Rizzos företrädesemission har teckningsperiod under 31 mars - 14 april och syftar till att ta in 130-153 miljoner kronor före transaktionskostnader. Därtill tar bolaget in upp till 32 miljoner kronor i en riktad emission till största ägaren Zenith.

Rizzo säljer väskor och accessoarer genom cirka 60 butiker i Sverige och Norge, genom kedjorna Rizzo och Morris. Största ägare är Zenith Group med 61 procent av bolaget enligt Holdings. Rolf Lundström äger 0,06 procent via 200.000 B-aktier värda 10 öre styck. Rizzos börsvärde är 34 miljoner kronor efter en kursnedgång med 99 procent de senaste fem åren.

Samma dag som prospektet för nyemissionerna publicerades släppte bolaget sin halvårsrapport, där en omsättningsminskning med 67 Mkr till 107 Mkr redovisades. Nettoresultatet för halvårsperioden (september till februari) minskade från plus 13,2 till minus 85,5 Mkr.