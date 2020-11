Inför välgörenhetsorganisationen Hand in Hands julkampanj uppmanar därför Nordic Capitals vd Kristoffer Melinder fler företagare att engagera sig.

Kristoffer Melinder och Nordic Capital har stöttat Hand in Hand sedan 2015.

”Självklart har hela världen drabbats hårt men vissa länder i tredje världen är väldigt utsatta. Då blir det ännu mer angeläget och viktigt att företag som oss är med och bidrar på det sätt vi kan”, fortsätter han.

Hand in Hand startades i början av 1990-talet och var i grunden en kvällsskola för barnarbetare i den indiska staden Kancheepuram. Undervisning som finansierades av svenska privatpersoner och företag.

Sedan dess har organisationen växt och arbetar i dag mot fattigdom i länder som Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan där grundidén är att stötta kvinnliga entreprenörer.

”Vi gillar tanken på att man hjälper dem att hjälpa sig själva. Vi ser mottagarna som personer med stor egen förmåga där stöttning och coachning kan ge stor utveckling och att långsiktigt hitta lösningar för att kunna stå på egna ben”, säger Kristoffer Melinder om varför Nordic Capital först engagerade sig i Hand in Hand.

Riskkapitalbolaget bidrar bland annat med finansiella resurser och har stöttat uppbyggnaden av Hand in Hands verksamhet i tre indiska byar. Flera medarbetare har även varit på plats för att besöka välgörenhetsprojekten.

Hand in Hand har enligt egen utsago bidragit till att skapa eller vidareutveckla över fyra miljoner jobb globalt. Årets julkampanj går under namnet ”Back to business” och innefattar bland annat att hjälpa 6.000 entreprenörer att komma tillbaka i arbete efter pandemins nedstängningar.

Totalt har över 1,4 miljoner människor dött av covid-19 under året. Den globala fattigdomen har dessutom ökat till följd av krisande ekonomier, enligt Hand in Hand. Något som också har inneburit tuffare förutsättningar för deras verksamheter i Indien, Zimbabwe och Kenya.

Att stötta hjälporganisationer ser Kristoffer Melinder som en självklar del av att driva ett företag – om de ekonomiska förutsättningarna finns.

Han ser att det finns ett stort intresse bland svenska företagare för att hjälpa till där man kan.

Trots det, menar Melinder, finns utrymme för förbättringar.

”Företag kan alltid hjälpa till mer i samhället och det engagemanget tror jag finns i alla branscher. Man möter väldigt många som vill hjälpa till att förbättra, men som alltid finns det förbättringspotential”, säger han.

Årets julgåva 2020 års julkampanj innefattar att hjälpa 6.000 entreprenörer att komma tillbaka till sitt arbete efter en tid av nedstängningar, till följd av den rådande pandemin. Projektet pågår just nu med personer på fält som hjälper till att utbilda, träna och hjälpa entreprenörer att komma på fötter igen. I år kan företag, eller privatpersoner, välja hur många entreprenörer man vill stötta, alltifrån en person till en hel by. För 900 kronor kan en människa som lever i fattigdom få utbildning i entreprenörskap, och en möjlighet att starta sitt eget mikrobolag. Med bidrag och julgåvor kan Hand in Hand att nå sitt mål och hjälpa kvinnliga entreprenörer att ta sig ur en svår situation. Läs mer och lämna din gåva här.