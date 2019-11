Riskkapitalisten är Trumps man i Sverige: ”Han har uppnått stora saker”

”Stockholm har ju det näst största antalet uppstartsföretag i teknikbranschen i miljardklassen per capita, efter Silicon Valley”, säger han.

TT: Många svenskar ifrågasätter också presidentens hårda retorik och att han exempelvis dragit USA ur Parisavtalet om klimatet. Vad vill du säga till dem?

”Presidenten är onekligen okonventionell. Men många röstade på honom just för att han är uppriktig och resultatfokuserad. Han har uppnått stora saker under sin tid: aktiemarknaden satte rekord i förra veckan, arbetslösheten är den lägsta på 50 år och presidenten har varit mycket framgångsrik i kampen mot IS. Omigen, jag tänker påminna svenskar om hur mycket vi har gemensamt.”

Ken Howery uttrycker sig försiktigt och söker ibland efter orden, men hans entusiasm inför uppdraget går inte att ta miste på. Just viljan att tjäna sitt land härleder han själv till uppväxten i en medelklassförort till Houston i Texas, då både hans farfar och morfar ofta berättade om sin tid i armén respektive marinen under andra världskriget.

”Deras mod och uppoffringar gjorde intryck på mig.”

Howerys familj gillade friluftsliv, de reste ofta till nationalparker på sina semestrar. Det kan ha bidragit till den nya ambassadörens fäbless för äventyrssporter och att han till dags dato hunnit besöka 99 länder. Den första Stockholmsvisiten ägde rum 2003, då han och några kompisar luffade runt i Europa och bodde på vandrarhem.

”Vi besökte bland annat Vasamuseet och Slottet. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att jag 16 år senare skulle komma tillbaka och möta kungen som ambassadör”, skrattar han.