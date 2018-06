Riktig lönefredag för svenska låtskrivare

Fyra gånger om året delar Stim ut pengar till de anslutna låtskrivarna, men de i juni och december är de största. Och på fredagen kommer juni-utbetalningen där de Stimanslutna låtskrivarna får dela på 364.854.759 kronor. Betalningen omfattar musik spelad under andra halvåret av 2017 och gäller främst live-spelningar samt tv- och radiospelningar. När det gäller radio och tv får låtskrivaren bäst betalt om hen lyckats få med musik hos TV4. Kanalen betalar 397 kronor per minut. På andra plats kommer Sveriges television som betalar ut 371 kronor per minut i SVT1 och 107 kronor per minut i SVT2.

När det gäller radion toppar Sveriges Radio P3 listan på kanalen där man får bäst betalt. 69 kronor per minut tjänar låtskrivaren där och på P4 riks 67 kronor per minut.

Hos P3 var den mest spelade låten 2017 ”Last Dance” av Rhys skriven av låtskrivarräven Jörgen Elofsson. På andra plats hamnar ”Rocket" med Miriam Bryant, skriven av Miriam Bryant själv tillsammans med producent Victor Rådström. De mest streamade och köpta låtarna under 2017 stod annars Salem Al Fakir och Vincent Pontare för med Axwell /Ingrossos hit "More Than You Know" och Aviciis ”Without You.” Utbetalning av Spotify för musik spelad under sista kvartalet 2017 och YouTube för musik spelad under första halvåret 2017 där musikanvändningen rapporterats kommer först i augusti.

Avräkningen för en Spotifylyssning ligger på 1,2 öre via ett premium-abonnemang. Spotify Free ger 0,16 öre per minut. Blir din låt viral via Youtube kan du kamma hem 0,15 öre per visning, enligt Stim.

Stims årsredovisning visar att 2017 var ett rekordår för svenska musikskapare med intäkter på över 2 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.