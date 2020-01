Riksrätten i USA: Senator öppnar för Boltonbok

Trumps advokater avslutar under tisdagen presentationen av sina argument för att presidenten bör frias.

Han försökte också tona ner allvaret i en eventuell påtryckningskampanj mot Ukraina.

”Quid pro quo (krav på en motprestation) är inte grund för maktmissbruk”, sade Dershowitz.

”Det är en del av hur utrikespolitik har bedrivits av presidenter sedan tidens begynnelse”.

Uppgifterna från Boltons utkast, som The New York Times var först med att rapportera om, har även ökat pressen på republikanerna i senaten att gå med på att vittnen ska få kallas. Demokraterna vill framför allt höra just Bolton.