Riksdagen nästan överens om försvarsmiljarder

På onsdagskvällen samlas försvarspolitikerna från de åtta riksdagspartierna under ledning av försvarsminister Peter Hultqvist (S) för förhandlingar, en runda som alltså ser ut att bli den sista inför den kommande vårbudgeten.

De direkta tillskotten under 2022 ligger just nu runt 3 miljarder, men summan kan röra på sig under onsdagskvällen. Bland annat hade tillskotten till det civila försvaret inte hunnit behandlas inför mötet.

Ett stort genombrott, som bekräftas av flera källor till Di, handlar om att Försvarsmakten får gehör för att på ett friare sätt än i dag kunna göra materielbeställningar utifrån aviserade budgetar för kommande år.

Förslaget skulle kunna underlätta för Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) i en situation där konkurrensen om materiel är hård och det gäller att vara snabb med beställningarna, vilket är en risk Försvarsmakten varnar för i skarpa ordalag i det senaste underlaget till regeringen.

”Sverige riskerar att hamna långt ner i prioriteringsordningen beroende på hur snart beslut om anskaffning kan ske”, står det svart på vitt i det PM som ligger på bordet vid förhandlingarna som är undertecknat av ÖB Micael Bydén och ledningsstabens chef Jonas Haggren.

Samtalen i försvarsberedningen kommer sedan att fortsätta kring de långsiktiga förstärkningarna av totalförsvarets militära och civila delar. I de samtalen är spelplanen ändrad sedan regeringen härom veckan anslöt till högeroppositionens mål om försvarsutgifter på 2 procent av BNP.