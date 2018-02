Riksbanksfullmäktige föreslår miljardinjektion till statskassan

Riksbanksfullmäktige har i enlighet med riksbankslagen lämnat förslag till riksdagen om disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2017. Fullmäktige föreslår att 2,3 miljarder kronor levereras in till statskassan, enligt ett pressmeddelande. i enlighet med de riktlinjer som tillämpas för inleverans av Riksbankens vinst sedan 1988. Enligt riktlinjerna ska 80 procent av det genomsnittliga resultatet, efter vissa justeringar, under de senaste fem åren levereras in till statskassan.

Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen.