Analytiker: Riksbankens besked överraskande mjukt – nu färdighöjt

"Även om Riksbanken fortsatt signalerar att det kan komma en räntehöjning runt årsskiftet så förväntar vi oss inga ytterligare räntehöjningar från Riksbanken de kommande åren. Vi väntar oss därför att Riksbanken kommer med fler negativa överraskningar under loppet av året, som kommer att kunna försvaga den svenska kronan ytterligare", skriver chefekonom Tore Stramer i ett marknadsbrev.

"Indikatorer tyder trots allt på att ekonomin körde fast under första kvartalet. Motvindar från en kyligare bostadsmarknad och svag tillväxt i eurozonen kommer sannolikt att resultera i att svensk BNP-tillväxt dämpas kraftigt under 2019, vilket kommer att lägga ett lock på kärn-inflationstrycket", skriver Oxley.

Trots att Riksbanken senarelagt tidpunkten för nästa räntehöjning bedömer Capital Economics att Riksbanken fortfarande är alltför optimistisk.

"Vi är fortsatt bekväma med vår syn, under konsensus, om att reporäntan kommer att förbli oförändrad på -0,25 procent in i 2022, vilket kommer att hålla kronan under fortsatt tryck", skriver Oxley.

Swedbank ändrar sin ränteprognos och tror nu att Riksbanken höjer reporäntan igen i december, från tidigare prognos om höjning i september.

SEB ser en räntehöjning i april 2020, medan Nordea spår en räntehöjning i mitten av 2020.

Nordea konstaterar att Riksbankens budskap var mer duvaktigt än väntat men i linje med deras antagande att de kommer att ligga stilla länge. Riksbankens budskap understryker att inflationen och inflationsförväntningarna förblir fokus för Riksbanken, och nästa höjning dröjer till mitten av 2020.