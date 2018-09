Riksbanken: Oro inför inflationsutvecklingen

Stefan Ingves noterar att Riksbankens inflationsprognos visar att trenden med stadigt stigande inflation är bruten.

Prognosen talar för ett nytt mönster med en inflationstakt i närheten av målet. Inflationsförväntningarna tyder på ett liknande mönster.

”Men det finns faktorer som oroar vad gäller inflationsutvecklingen framöver. Olika mått på underliggande inflation har utvecklats svagt”, sade han.

Ökningstakten i tjänstepriserna har avtagit under det senaste året och ligger nu under genomsnittet sedan år 2000. Priserna för varor inklusive livsmedel som också står för 45 procent av KPIF ligger också långt under målet. Mot den bakgrunden är det heller inte så konstigt att olika mått på underliggande inflation tenderar att ligga under 2 procent.