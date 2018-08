Resurser höjs i Lundin Petroleum-fält

Fas 1 beräknas nu i och med en precisering starta produktionen i november 2019, att jämföra med tidigare slutet 2019.

Under Fas 2 väntas produktionskapaciteten alltjämt höjas till en platånivå på upp till 660.000 fat per dag och produktionsstart för den andra fasen är nu planerad till det fjärde kvartalet 2022, vilket är en precisering av tidigare bedömning under 2022. Detta då utbyggnadsplanen för den andra fasen nu lämnats in.

Lundin Petroleum äger 22,6 procent av fältet medan Statoil som operatör kontrollerar 40 procent