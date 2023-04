Resultatförsämring från Firefly: ”Vissa leveranser försenas fortfarande”

Nettoomsättningen uppgick till 95,2 miljoner kronor (85,1).

Orderingången blev 123 miljoner kronor (101).

Resultatet efter skatt var 6,7 miljoner kronor (8,1) medan resultatet per aktie uppgick till 1,12 kronor (1,35).

Försämringen av rörelseresultatet på 20 procent beskriver vd Lennart Jansson i vd-ordet som ”en marginell försämring jämfört med föregående år”.

”Detta är helt och hållet en effekt av att vi inte kunnat leverera och fakturera i samma takt som order har kommit in. Orderboken har därför ökat med mer än 25 miljoner kronor under kvartalet. Vissa leveranser försenas fortfarande på grund av komponentbrist hos oss medan andra försenas på grund av fördröjningar i kundernas projekt. Tillgången på komponenter förbättras dock kontinuerligt och borde under andra halvåret vara relativt stabilt. Detta skapar bättre förutsättningar för ett jämnare förhållande mellan orderingång och fakturering och därmed, förutsatt fortsatt tillväxt, en positiv utveckling av resultat och lönsamhet”, skriver Lennart Jansson vidare.

John Skogman, ena halvan av börspodd-duon Börspodden, ägde enligt ägartjänsten Holdings 2,5 procent av Firefly FIRE -5,81% Dagens utveckling per den 29 mars vilket gjorde honom till femte största ägare. I en Di-intervju i början av mars sa han att ”det här är ett kärninnehav” om sitt innehav, som han uppgav var det största i hans privata portfölj, ”och den aktie jag är absolut mest positiv till”.

Med dagens börskurs är börspoddarens Firefly-innehavet värt 18,2 miljoner kronor. Störst ägare är finansmannen Erik Mitteregger, och näst störst den före detta överståthållaren Magnus Vahlquist med hustru, med sammanlagt just under 10 (9,7) procent.

Firefly-aktien är upp 37 procent i år, och backade 6,6 procent inför rapporten i fredags.