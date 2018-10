Resultatet upp för Swedencare trots problem med leveranser till USA

Rörelseresultatet blev 8,7 miljoner kronor (5,6) och marginalen blev 36,0 procent (25,8).

"Jag förväntade mig en starkare marginal under andra halvåret men utfallet under Q3 blev bättre än väntat. Det är glädjande att rapportera att samtliga dotterbolag hade sitt hittills starkaste kvartalsresultat för året under Q3", kommenterar vd Håkan Lagerberg.

Vad gäller omsättningen påpekar Håkan Lagerberg att Swedencare hade kunnat sälja väsentligt mer i UK, Norden och övriga Europa om inte en stor leverans av bolagets amerikanska Dental Bones hade blivit stoppade i tullen i augusti.