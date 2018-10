Restaurangföretaget investerar i det som ska rivas

Kiruna ska flyttas. I etapper rivs och byggs staden upp på nytt för att låta gruvan breda ut sig. Alla berörs, privatpersoner som bolag. Nya affärer görs inte utan osäkerhet, men samtidigt måste näringslivet fortsätta verka under pågående stadsflytt.

Förhandlingarna mellan gruvjätten LKAB, Kiruna kommun och privata aktörer har pågått under många år. Under tiden har Spis i Kiruna hunnit starta och växa med närmare 200 procent. Vad som började med driften av restaurangen på Kiruna flygplats innefattar i dag även catering, en restaurang och hotell inne i stan samt ett fik ett stenkast därifrån. Att gå in med lite pengar privat och hålla skulderna nere ger ett större lugn i det osäkra läget, enligt Johan Stålnacke.