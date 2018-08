Restaurangägaren rasar mot nazisterna: "Det är en skandal"

Att NMR får demonstrera tycker han är ”en skandal”.

”Det är pinsamt att man ska stänga av en hel stadsdel. Jag tycker inte att de ska få demonstrera.”

Du kan få kunder med gröna och svarta flaggor idag?

"Nej de är inte välkomna. Not in my house.”

Poliser syns i stort antal i området. Polismyndigheten röjer aldrig numerärer, enligt presstjänsten, men den första polisman Di pratar med är Björn Holmberg från Helsingborg som är en av ett 20-tal poliser som kallats in bara från Helsingborg och han ser kollegor från hela Skåne i insatsen som han beskriver som ”en stor kommendering.”