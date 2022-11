Republikanerna ser fortsatt ut att ta kontrollen över representanthuset

Republikanerna ser fortsatt ut att ta kontrollen över USA:s representanthus. Bland annat kan de tacka väljarna i New York, där många verkar ha bytt sida i mellanårsvalet.

Republikanerna ser ut att gå mot seger och ta kontrollen över USA:s representanthus, där alla 435 ledamöter valdes i tisdagens val. 218 stolar krävs för majoritet, och Republikanerna har hittills samlat ihop 209, enligt CNN, varav 16 tidigare tillhörde Demokraterna.

Men rösträkningen pågår fortfarande, och vissa distrikt är för jämna för att ännu utse en segrare.

”De har inte officiellt tagit representanthuset än, även om allt tyder på att de kommer att göra det”, säger Dave Wells, professor i statsvetenskap vid Arizona State University, till TT.

Fyra av de stolar som blivit republikanskt röda ligger i delstaten New York, normalt en demokratisk bastion, och hittills fler än någon annanstans i landet, enligt The New York Times.

”Det var en fruktansvärd natt i New York”, säger demokratstrategen Howard Wolfson till tidningen.

En av de som däremot jublade var George Santos, som vann en stol som tidigare tillhörde en demokrat.

”Det är så mycket jobb som behöver utföras. Den amerikanska drömmen är fortfarande under hot under Bidenregeringen”, skriver han i ett uttalande.

Avgörande kan bli ett antal distrikt i Kalifornien, där det fortfarande är för jämnt för att utse segrare.

Demokraterna har på många håll gått bättre än väntat, även om partiet fortsatt ser ut att förlora majoriteten i representanthuset. Hittills har partiet 189 stolar enligt prognoserna, och har lyckats få fyra tidigare republikanska stolar att bli blå.

”Demokraterna känner sig nog rätt nöjda. För det blev inte den stora röda våg som en del republikaner hoppats på”, säger Dan Lee, lektor i statsvetenskap vid University of Nevada i Las Vegas, till TT.

Vanligtvis förlorar det partiet som tillhör presidenten stolar i representanthuset i mellanårsvalet. 2010 förlorade Demokraterna under Obama hela 63 ledamöter. Republikanerna under Trump tappade 40.

”Det är ingen jordskredsseger på något sätt. Majoriteten kommer inte att bli så stor. Så Demokraterna kan vara lite optimistiska kring valresultatet”, säger Lee.