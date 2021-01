Republikaner hyllar Bidens tal: ”Väldigt starkt och väldigt behövligt”

WASHINGTON DC. Temat för Joe Bidens installationstal var ”enighet”, men USA:s nya president lovade även att laga landets relation med omvärlden när han flyttat in i Vita huset.

Solen tittade fram över Washington DC när Joe Biden svor presidenteden på onsdagen, efter det kortare snöfall som tidigare hade överraskat ceremonideltagarna.

Men hans första tal som USA:s 46:e president var inte särskilt ljust eller soligt, utan präglades av det allvarliga tillståndet i landet, om hoten mot befolkningens hälsa, ekonomi och landets demokrati.

”Få människor i vårt lands historia har gått igenom större utmaningar eller haft en svårare eller mer utmanande tid än den vi lever i nu”, sa Joe Biden med en sammanbiten min.

I vad han kallade sitt första agerande som president utlyste han några sekunder av tystnad för att minnas de amerikaner som fallit offer för covid-19 – över 400.000 personer så här långt.

Men hans tal, som höll på i ungefär 15 minuter, handlade framför allt om behovet av enighet i USA. Om att invånarna måste kunna ha olika åsikter, olika religioner och bakgrund men ändå kunna leva ihop som ett folk om man ska ta sig igenom den här krisen.

”Vi måste möta den här stunden som USA:s förenta stater”, sa Joe Biden med betoning på mittenordet.

”Om vi gör det så garanterar jag er att vi inte kommer att misslyckas. Vi har aldrig misslyckats så länge vi agerar gemensamt.”

Där fanns också flera uttryck som känns igen från hans valkampanj, som löftet om att han ska bli president för ”alla amerikaner”, och jobba lika hårt även för dem som inte röstat på honom.

Hur han ska vinna över de 74 miljoner amerikaner som röstade på Donald Trump i valet gick han dock inte in på.

Han kritiserade däremot indirekt den kultur med ”alternativa fakta” som etablerats under sin föregångares tid i Vita huset, och syftade speciellt på ifrågasättandet av valresultatet.

”Vi måste försvara sanningen och besegra lögnerna”, sa Joe Biden.

USA:s nya president pratade även om att återta USA:s roll som en global stormakt, efter fyra år med en politik som varit fokuserat på ”America First”.

”Vi kan återigen göra USA till den ledande goda kraften i världen”, sa Joe Biden och tillade att det är dags att reparera allianser och att tillsammans vara redo att ta sig an morgondagens utmaningar.

78-åringen har under valrörelsen bland annat pratat om behovet av att fortsätta att sätta press på Kina inom handelspolitiken, men att göra tillsammans med allierade som EU snarare än på egen hand.

På samma tema väntades han under onsdagskvällen skriva under två presidentdekret för att återinföra USA i Parisavtalet samt som medlem i Världshälsoorganisationen WHO.

Hans tal hyllades i efterhand även av flera republikanska politiker.

”Jag tycker att det var väldigt starkt och väldigt behövligt”, sa Utah-senatorn Mitt Romney till Wall Street Journal.

”Vi enas som nation om vi får höra sanningen, och om vi har ledare som representerar bestående amerikanska principer.”

Även den republikanska Wyoming-senatorn John Barasso tyckte att det var ett bra tal.

”Jag hoppas att han agerar i enligt med andemeningen i talet som president”, sa han och syftade på budskapet om enighet.

Han sade sig dock vara orolig för en del av presidentdekreten som Joe Biden annonserat att han ska fatta beslut om under kommande dagar, särskilt att sätta stopp för den kontroversiella oljeledningen Keystone XL.