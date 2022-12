Republikan erkänner: Ljög om jobb på Goldman Sachs

Erkännandet kommer efter flera avslöjanden om att Santos påståenden om sin bakgrund inte stämmer. Bland annat påstod Santos att han arbetat på finansbolagen Goldman Sachs och Citigroup. Han påstod också felaktigt att han tagit en universitetsexamen.

”Jag tog inte examen från något högre läroverk. Jag skäms och ber om ursäkt för att jag har förskönat mitt cv”, säger Santos säger till The New York Post.

Santos säger vidare till tidningen att han aldrig arbetat direkt för något av finansbolagen, men att han gjort uppdrag för dem via sitt eget bolag.

”Jag tänker inte komma med undanflykter om det här, men många människor överdriver i sina cv:n eller skruvar lite... Jag säger inte att jag inte är skyldig till det”, säger George Santos till radiokanalen WABC.

Santos har även anklagats för att ha ljugit om att hans judiska morföräldrar flydde nazisterna under andra världskriget. På det svarar han att hans mormor berättat om sin judiska bakgrund, men senare konverterat till katolicismen.

Republikanerna tog majoriteten från Demokraterna i representanthuset i mellanårsvalet i november. Santos, som tog en tidigare demokratisk stol, säger att han inte kommer låta avslöjandena påverka hans politiska arbete.

”Jag tänker hålla de löften jag gav under kampanjen”, säger han till The New York Post.