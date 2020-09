E-handeln växte med 49 procent under det andra kvartalet vilket är rekord under ett enskilt kvartal. Handeln inom livsmedel har mer än fördubblats under coronapandemin och äldre nätshoppar mer än någonsin.

Nu har oron för smittspridning lagt sig men Postnords analytiker ser fortsatt ett undvikande av fysiska butiker.

”Även om coronaviruset är under kontroll tror vi att det här är beteenden som kommer bestå till stor del”, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker.