Rekordstort intresse för att donera pengar till Ukraina

”Vi har aldrig upplevt något liknande, det är otroligt mycket pengar som kommer in – både från privatpersoner och företag”, säger Åsa Widell, generalsekreterare Sverige för UNHCR.

Hjälporganisationen Sverige för UNHCR säger att de aldrig varit med om ett större engagemang än nu. Intresset för att hjälpa ukrainska flyktingar har varit större än vid någon annan flyktingkatastrof. Organisationen har fått in rekordsummor – på rekordkort tid. Och det fortsätter att strömma in donationer.

”Det här är unikt. Det närmaste som är jämförbart är flyktingkrisen 2015, när det kom många flyktingar från Syrien, men det här ger ännu större gensvar. Det är många som är extremt generösa, det är fantastiskt”, säger Åsa Widell.

I vanliga fall brukar donationstakten avta efter några dagar, något UNHCR inte ser nu. Organisationen har fått in stora donationer från både privatpersoner och företag, och tidigare i veckan meddelade även Roger Akelius att hans stiftelse Akelius Foundation kommer att dubbla alla donationer till Ukraina som kommer in till UNHCR och Unicef under hela mars.

”Förutom att Roger Akelius dubbling innebär att vi kan skicka dubbelt så mycket resurser till UNHCR:s fältarbete, så har initiativet stor betydelse eftersom det inspirerar både företag och privatpersoner att stödja oss”, säger Åsa Widell.

Pengarna som kommer in nu går främst till nödhjälp för flyktingar, som tillfälligt tak över huvudet, vatten, mat och varma kläder – men också sjukvård till människor som är skadade eller sjuka.

I ett senare skede handlar det om återuppbyggnad och reparationer av bland annat raserade byggnader.

”Hittills har vi fått in 100 Mkr, grovt uppskattat. Gåvor som kom in före 1 mars omfattas inte av dubbleringen, men en stor del av denna summa kommer alltså att dubblas av Akelius Foundation,” säger Åsa Widell.

Något som sticker ut är att så många företag har engagerat sig, säger Åsa Widell. Det är inte bara många företag som hjälper till, utan donationerna är stora också.

Ett axplock av företag som har donerat pengar till UNHCR de senaste dagarna är koncernen Axel Johnson, SBB SBB B -0,18% Dagens utveckling , H&M HM B -4,34% Dagens utveckling Foundation, Volvo Group och Axfood AXFO +0,84% Dagens utveckling .

”Det är unikt. Vi har en del företag som partners som alltid är med och hjälper, men nu är det väldigt många som vill hjälpa till, det är verkligen överväldigande”, säger Åsa Widell.