Rekordstart på 2020 – ”försäljningstakten är hög”

Försäljningen av bostadsrätter under början av året har varit rekordhög enligt Hemnet. Under januari och februari såldes det totalt 16.192 bostadsrätter i Sverige. Det är den högsta nivån under inledningen av ett år som har noterats på Hemnet.

”Under de senaste månaderna har köparnas förväntningar på prisutvecklingen av bostäder ökat. Då vågar de också agera och komma till avslut i bostadsaffärer”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Det tidigare rekordet sattes inför det skärpta amorteringskravet i mars 2018.

”Man ville hinna köpa bostad innan kraven infördes för att undvika att omfattas av dem”, säger Erik Holmberg