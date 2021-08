Rekordsmitta i Sydney – polisinsats trappas upp

Delstaten New South Wales i Australien rapporterar 466 nya fall av covidsmittade och polisen kraftsamlar för att få folk att stanna hemma.

Australiens folkrikaste delstat får inte den senaste vågen av coronasmitta under kontroll, trots omfattande restriktioner under vilka delstatshuvudstaden Sydney har varit nedstängd sedan den 23 juni.

”Vi är verkligen extremt oroliga över situationen i New South Wales”, säger Gladys Berejiklian vid den dagliga pressträffen om covidsituationen och tillägger:

”Vi måste acceptera att det här är det värsta läget i New South Wales sedan dag ett. Och det är därmed tråkigt nog den värsta situationen som Australien har varit i hittills.”

Under lördagen meddelade delstatsregeringen att hela delstaten är nedstängd, och att alla uppmanas att inte lämna sina hem under en sjudagarsperiod.

På söndag kommer dessutom insatsen ”stanna hemma” inledas i Sydney, där 500 extra poliser sätts in för att hindra att människor som inte har rätt till det rör sig utanför hemmen.

Bötesbeloppen för att bryta mot reglerna höjs till 5.000 australiska dollar, motsvarande närmare 32.000 kronor, och avståndet för hur långt man får röra sig från hemmet för att motionera eller handla halveras till fem kilometer.

”Vi kommer att ta oss igenom det här, men september och oktober kommer att bli väldigt tuffa. Det här är bokstavligen ett krig och vi har vetat att vi befinner oss i ett krig ett bra tag nu, men inte i den här utsträckningen”, säger Berejiklian.

Ungefär var tredje australier bor i New South Wales, som har drygt 8 miljoner invånare, varav nästan två tredjedelar i Sydneys storstadsområde. Med knappt 13 000 fall av coronasmittade under pandemin och cirka hundra dödsfall har delstaten varit relativt förskonad från smittan. 4,8 miljoner doser av vaccinet har getts i New South Wales.

Totalt har Australien haft knappt tusen dödsfall och 38.600 smittade under pandemin.